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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Фенербахче
Анкарагюджю - Фенербахче: обзор матча 08 мая 2021
Анкарагюджю
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
3'
А. Потук
42'
О. Туфан
90+6'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Фенербахче
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
И. Кахведжи
Замена
Э. Дикмен
️️️️
А. Потук
89'
Желтая карточка
З. Шарлия
85'
Желтая карточка
Т. Пинту
83'
82'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Озил
79'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
О. Туфан
79'
Замена
Л. Густаво
️️️️
А. Салаи
Замена
Жералду
️️️️
A. Badji
71'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
Э. Чекичи
71'
67'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Т. Пинту
️️️️
А. Тюран
60'
Замена
А. Канкая
️️️️
И. Акдаг
59'
42'
ГОЛ! 1:1!
О. Туфан
Пас отдал
Э. Валенсия
35'
Замена
Г. Генюл
️️️️
М. Хакан Яндас
ГОЛ! 1:0!
А. Потук
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-4-2
30
Фридрих
70
Кициу
31
Шарлия
89
Тюран
13
4
Потук
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
12
Акдаг
8
Чекичи
25
3-5-1-1
23
Текин
41
Салаи
32
Тиссеран
88
Эркин
10
Пелкас
17
Кахведжи
7
Соса
11
Туфан
8
Яндас
10
Озил
30
Валенсия
12
Акдаг
6
Канкая
6
Канкая
12
Акдаг
4
Потук
4
Дикмен
4
Дикмен
4
Потук
25
29
Жералду
29
Жералду
25
89
Тюран
8
Пинту
8
Пинту
89
Тюран
8
Чекичи
23
Лукасик
23
Лукасик
8
Чекичи
10
Пелкас
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
10
Пелкас
8
Яндас
77
Генюл
77
Генюл
8
Яндас
41
Салаи
14
Густаво
14
Густаво
41
Салаи
10
Озил
9
Тиам
9
Тиам
10
Озил
11
Туфан
9
9
11
Туфан
Остались в запасе
Анкарагюджю
Фенербахче
66
Мерт Топуз
ВР
77
Эмре Гюрал
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
22
Michal Pazdan
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
15
Арда Гюлер
АП
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
66
Мерт Топуз
ВР
77
Эмре Гюрал
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
22
Michal Pazdan
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
15
Арда Гюлер
АП
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Анкарагюджю - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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