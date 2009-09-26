Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Астон Вилла
Блэкберн - Астон Вилла: обзор матча 26 сентября 2009
Блэкберн
26.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
24'
К. Самба
88'
Д. Данн (П)
3'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Астон Вилла
Замена
М. Сальгадо
️️️️
К. Самба
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Данн
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Э. Диуф
Вторая желтая
В. Грелла
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Д. Данн
Замена
Э. Хески
️️️️
Ф. Делф
Замена
Б. Эмертон
️️️️
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Ф. Делф
Желтая карточка
В. Грелла
ГОЛ! 1:1!
К. Самба
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
17
Нельсен
4
Самба
2
Якобсен
15
Н'Зонзи
17
Данн
8
Педерсен
11
Грелла
9
Ди Санто
21
Диуф
3-2-3-2
24
Фридель
3
Куэльяр
39
Коллинс
22
Данн
15
Янг
3
Уорнок
19
Петров
18
Делф
20
Милнер
11
Карью
11
Агбонлахор
4
Самба
2
Сальгадо
2
Сальгадо
4
Самба
21
Диуф
42
Эндрюс
42
Эндрюс
21
Диуф
8
Педерсен
7
Эмертон
7
Эмертон
8
Педерсен
18
Делф
19
Хески
19
Хески
18
Делф
Остались в запасе
Блэкберн
Астон Вилла
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Блэкберн - Астон Вилла
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+