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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Бешикташ
Сивасспор - Бешикташ: обзор матча 20 апреля 2021
Сивасспор
20.04.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Бешикташ
90'
+8
Желтая карточка
Соуза
90'
+5
Замена
Б. Менса
️️️️
К. Ларин
89'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
А. Коне
️️️️
М. Градель
85'
Замена
Х. Феликс
️️️️
Р. Ялчин
74'
Желтая карточка
Клаудемир
73'
70'
Замена
Г. Торе
️️️️
Д. Токез
70'
Замена
А. Льяич
️️️️
Р. Геззаль
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
54'
49'
Желтая карточка
Велинтон
46'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
2
Огуз
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
10
Градель
76
Файр
6
Ялчин
6
Клаудемир
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
18
Геззаль
13
Хатчинсон
24
Токез
5
Соуза
9
Абубакар
9
Ларин
6
Ялчин
7
Феликс
7
Феликс
6
Ялчин
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
10
Градель
2
Коне
2
Коне
10
Градель
9
Абубакар
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Абубакар
24
Токез
30
Торе
30
Торе
24
Токез
9
Ларин
43
Менса
43
Менса
9
Ларин
18
Геззаль
22
Льяич
22
Льяич
18
Геззаль
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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