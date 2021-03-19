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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Кайсериспор
Карагюмрюк - Кайсериспор: обзор матча 19 марта 2021
Карагюмрюк
19.03.2021, пятница, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
33'
Д. Дурмаз
58'
Л. Кастро
86'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Кайсериспор
88'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
А. Леннон
88'
Замена
M. Okutan
️️️️
И. Парлак
ГОЛ! 3:0!
А. Собич
Пас отдал
J. Lens
86'
Замена
А. Ндао
️️️️
Я. Салибу
83'
Замена
К. Алтинай
️️️️
В. Хеденстад
83'
Замена
А. Собич
️️️️
Ф. Борини
83'
78'
Замена
K. Luckassen
️️️️
Д. Аттама
Замена
E. Çolak
️️️️
А. Бертолаччи
74'
62'
Замена
E. Demir
️️️️
К. Мухар
62'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Д. Аврамовски
Замена
J. Lens
️️️️
Л. Кастро
59'
ГОЛ! 2:0!
Л. Кастро
Пас отдал
Ю. Балковец
58'
Желтая карточка
Я. Салибу
55'
Желтая карточка
Ю. Балковец
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дурмаз
Пас отдал
Л. Кастро
33'
28'
Желтая карточка
Д. Аврамовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
29
Балковец
3
Роко
87
Жуканович
6
Хеденстад
19
Кастро
6
Билья
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
93
Салибу
16
Борини
3-1-4-1-1
80
Алемдар
4
Коловециос
22
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
73
Мухар
7
Энрике
27
Аврамовски
28
Дживелек
23
Парлак
6
Хеденстад
4
Алтинай
4
Алтинай
6
Хеденстад
91
Бертолаччи
96
96
91
Бертолаччи
16
Борини
9
Собич
9
Собич
16
Борини
93
Салибу
18
Ндао
18
Ндао
93
Салибу
19
Кастро
27
27
19
Кастро
27
Аврамовски
14
Сабович
14
Сабович
27
Аврамовски
23
Парлак
24
24
23
Парлак
3
Аттама
42
42
3
Аттама
12
Леннон
77
77
12
Леннон
73
Мухар
14
14
73
Мухар
Остались в запасе
Карагюмрюк
Кайсериспор
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Карагюмрюк - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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