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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Хатайспор
Сивасспор - Хатайспор: обзор матча 03 марта 2021
Сивасспор
03.03.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Хатайспор
54'
М. Ятабаре
59'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Хатайспор
Замена
А. Коне
️️️️
Т. Бойд
90'
+2
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
79'
76'
Замена
М. Камара
️️️️
М. Диуф
76'
Замена
Ю. Коне
️️️️
A. Katranis
69'
Желтая карточка
A. Katranis
Замена
З. Эрдал
️️️️
Клаудемир
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Р. Абид
57'
Желтая карточка
Д. Акинтола
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
54'
Желтая карточка
А. Огуз
48'
46'
Замена
М. Мерт
️️️️
И. Сакей
34'
Желтая карточка
И. Сакей
4'
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
10
Selim Ilgaz
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
3-5-2
35
Вурал
2
Огуз
14
Камара
3
Чифтци
6
Ялчин
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
9
Ятабаре
19
Бойд
3-4-3
1
Моанд
6
Биллонг
98
28
Сантос
5
Сакей
90
Попов
92
Диуф
14
Абид
8
Акинтола
20
Рибейру
10
6
Клаудемир
58
Эрдал
58
Эрдал
6
Клаудемир
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
19
Бойд
2
Коне
2
Коне
19
Бойд
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
5
Сакей
19
Мерт
19
Мерт
5
Сакей
92
Диуф
7
Камара
7
Камара
92
Диуф
98
99
Коне
99
Коне
98
Остались в запасе
Сивасспор
Хатайспор
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Сивасспор - Хатайспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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