Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Карагюмрюк
Касымпаша - Карагюмрюк: обзор матча 20 февраля 2021
Касымпаша
20.02.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Карагюмрюк
20'
И. Телин
59'
Ю. Эрдоган
69'
Ю. Эрдоган
14'
Э. Роко
80'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Карагюмрюк
Замена
Х. Эмре Йесилюрт
️️️️
И. Телин
90'
+1
89'
Желтая карточка
К. Алтинай
Замена
A. Koç
️️️️
Ю. Эрдоган
82'
Замена
К. Варга
️️️️
А. Ходжич
82'
81'
Замена
J. Lens
️️️️
А. Ндао
80'
ГОЛ! 3:2!
Л. Кастро
Пас отдал
E. Çolak
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Sadiku
78'
Желтая карточка
К. Бистрович
75'
71'
Замена
А. Собич
️️️️
К. Адеми
71'
Замена
E. Çolak
️️️️
Л. Билья
ГОЛ! 3:1!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
К. Бистрович
69'
62'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Я. Салибу
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
А. Ходжич
59'
24'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:1!
И. Телин
Пас отдал
К. Бистрович
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Роко
Пас отдал
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
0
Duško Tošić
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
96
Emre Çolak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-3-3
1
Ташкыран
32
Люккассен
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
8
Бистрович
10
Эрдоган
35
Кара
15
Ходжич
92
Телин
24
3-4-1-3
37
Кампи
3
Роко
29
Балковец
91
Бертолаччи
19
Кастро
6
Билья
4
Алтинай
18
Ндао
9
Адеми
93
Салибу
93
92
Телин
80
Йесилюрт
80
Йесилюрт
92
Телин
15
Ходжич
7
Варга
7
Варга
15
Ходжич
10
Эрдоган
71
71
10
Эрдоган
24
34
Хасполат
34
Хасполат
24
6
Билья
96
96
6
Билья
9
Адеми
9
Собич
9
Собич
9
Адеми
93
Салибу
10
Дурмаз
10
Дурмаз
93
Салибу
18
Ндао
27
27
18
Ндао
Остались в запасе
Касымпаша
Карагюмрюк
7
Жилберт Коомсон
ПВ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
2
Эмилиано Вивиано
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
18
Вато Арвеладзе
АП
22
Aksel Aktas
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
7
Жилберт Коомсон
ПВ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
18
Вато Арвеладзе
АП
22
Aksel Aktas
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Касымпаша - Карагюмрюк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Карагюмрюк
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+