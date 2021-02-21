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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Кайсериспор
Сивасспор - Кайсериспор: обзор матча 21 февраля 2021
Сивасспор
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
18'
М. Ятабаре
90+3'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Кайсериспор
Замена
А. Коне
️️️️
М. Градель
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Градель
90'
+3
Замена
Клаудемир
️️️️
Ф. Файр
88'
Желтая карточка
М. Йилдырым
87'
84'
Желтая карточка
А. Бехич
Желтая карточка
У. Чифтци
84'
79'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
A. Maglica
75'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Г. Кампаньяро
75'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Йесилюрт
74'
73'
Желтая карточка
U. Demirok
67'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
46'
Замена
U. Demirok
️️️️
Н. Пас
46'
Замена
K. Luckassen
️️️️
Д. Аврамовски
45'
+1
Желтая карточка
К. Мухар
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
18'
12'
Желтая карточка
З. Квржич
Желтая карточка
С. Камара
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
99
Anton Maglica
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3-5-2
25
Йилдырым
2
Огуз
3
Чифтци
14
Камара
37
Арслан
10
Градель
76
Файр
5
Кофи
6
Ялчин
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
4-1-3-2
80
Алемдар
3
Пас
20
Квржич
4
Коловециос
16
Бехич
15
Кампаньяро
12
Леннон
73
Мухар
27
Аврамовски
23
Парлак
99
76
Файр
6
Клаудемир
6
Клаудемир
76
Файр
17
Йесилюрт
19
Бойд
19
Бойд
17
Йесилюрт
10
Градель
2
Коне
2
Коне
10
Градель
27
Аврамовски
42
42
27
Аврамовски
99
77
77
99
15
Кампаньяро
14
Сабович
14
Сабович
15
Кампаньяро
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
3
Пас
15
15
3
Пас
Остались в запасе
Сивасспор
Кайсериспор
7
Хорхе Феликс
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
35
Али Сасал Вурал
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
3
Джозеф Аттама
ОП
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
35
Али Сасал Вурал
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
3
Джозеф Аттама
ОП
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Сивасспор - Кайсериспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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