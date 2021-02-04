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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Йени Малатьяспор
Гезтепе - Йени Малатьяспор: обзор матча 04 февраля 2021
Гезтепе
04.02.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
13'
Ш. Ндиайе
73'
Ш. Ндиайе
39'
С. Маллан
81'
A. Ildiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Йени Малатьяспор
90'
+5
Замена
З. Явру
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
А. Эсити
️️️️
О. Нвободо
90'
+3
Замена
Б. Идейе
️️️️
Х. Акбунар
90'
+2
81'
ГОЛ! 2:2!
A. Ildiz
Пас отдал
М. Эскихеллак
79'
Замена
A. Mallé
️️️️
U. Bulut
79'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
С. Маллан
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ндиайе
73'
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
70'
Замена
А. Яхович
️️️️
З. Трипич
70'
Замена
П. Зули
️️️️
Ф. Диабате
62'
46'
Замена
A. Ildiz
️️️️
М. Фофана
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Маллан
35'
Желтая карточка
W.
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
С. Айдогду
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Йени Малатьяспор
18
Зеки Явру
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
4-1-3-2
70
Эгрибаят
3
Михоевич
4
Тити
41
Эмир
27
5
Нвободо
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Трипич
34
Диабате
27
Ндиайе
2-2-5
22
7
Фофана
29
Чебаке
14
Маллан
19
13
9
7
30
Тетти
26
27
7
Палули
7
Палули
27
34
Диабате
44
Зули
44
Зули
34
Диабате
5
Нвободо
13
Эсити
13
Эсити
5
Нвободо
10
Трипич
18
Яхович
18
Яхович
10
Трипич
7
Акбунар
12
Идейе
12
Идейе
7
Акбунар
9
19
19
9
14
Маллан
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
14
Маллан
7
18
Явру
18
Явру
7
7
Фофана
30
30
7
Фофана
Остались в запасе
Гезтепе
Йени Малатьяспор
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
27
Eric Ndizeye
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
8
F. Zuqui
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Остались в запасе
27
Eric Ndizeye
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
8
F. Zuqui
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Гезтепе - Йени Малатьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
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