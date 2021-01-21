Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Бешикташ
Карагюмрюк - Бешикташ: обзор матча 21 января 2021
Карагюмрюк
21.01.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Бешикташ
78'
Ф. Борини (П)
44'
В. Абубакар
50'
Б. Менса
66'
К. Ларин
70'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Бешикташ
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ф. Борини
78'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
77'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Ндао
77'
74'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Хатчинсон
71'
Замена
Г. Торе
️️️️
Д. Н'Куду
71'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Менса
70'
ГОЛ! 0:4!
Б. Менса
66'
ГОЛ! 0:3!
К. Ларин
Пас отдал
Р. Йилмаз
Замена
E. Çolak
️️️️
К. Алтинай
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
Б. Менса
44'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Пас отдал
Д. Н'Куду
Желтая карточка
В. Хеденстад
33'
Желтая карточка
К. Алтинай
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
43
Бернард Менса
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Карагюмрюк
22
Aksel Aktas
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
22
Курукук
6
Хеденстад
37
Кампи
60
Алпарслан
4
Алтинай
91
Бертолаччи
5
Ндиайе
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
3
Монтеро
21
Вида
33
Йилмаз
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
5
Соуза
43
Менса
9
Ларин
9
Абубакар
4
Алтинай
96
96
4
Алтинай
18
Ндао
10
Дурмаз
10
Дурмаз
18
Ндао
9
Собич
9
9
9
Собич
14
Н'Куду
30
Торе
30
Торе
14
Н'Куду
43
Менса
24
Токез
24
Токез
43
Менса
13
Хатчинсон
22
Льяич
22
Льяич
13
Хатчинсон
Остались в запасе
Карагюмрюк
Бешикташ
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
27
Атакан Юнер
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Карагюмрюк - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Бешикташ
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+