Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Бешикташ
Анкарагюджю - Бешикташ: обзор матча 24 декабря 2020
Анкарагюджю
24.12.2020, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
61'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Бешикташ
Желтая карточка
С. Четин
85'
83'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
83'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Ф. Н'Сакаля
Замена
А. Диуссе
️️️️
И. Воца
78'
73'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Менса
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Т. Бервен
67'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Э. Чекичи
67'
62'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Геззаль
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вида
Пас отдал
Р. Геззаль
Замена
Э. Дикмен
️️️️
С. Кициу
46'
Замена
С. Четин
️️️️
Э. Гюрал
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
3-4-3
30
Фридрих
70
Кициу
31
Шарлия
8
Пинту
6
Канкая
42
Воца
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
19
Бервен
77
Гюрал
8
Чекичи
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
43
Менса
18
Геззаль
5
Соуза
13
Хатчинсон
9
Ларин
9
Абубакар
70
Кициу
4
Дикмен
4
Дикмен
70
Кициу
8
Чекичи
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
8
Чекичи
77
Гюрал
18
Четин
18
Четин
77
Гюрал
42
Воца
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Воца
19
Бервен
19
Болинжи
19
Болинжи
19
Бервен
21
Н'Сакаля
33
Йилмаз
33
Йилмаз
21
Н'Сакаля
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
43
Менса
24
Токез
24
Токез
43
Менса
18
Геззаль
14
Н'Куду
14
Н'Куду
18
Геззаль
Остались в запасе
Анкарагюджю
Бешикташ
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
27
Атакан Юнер
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Анкарагюджю - Бешикташ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Бешикташ
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+