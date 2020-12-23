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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Денизлиспор
Эрзурумспор - Денизлиспор: обзор матча 23 декабря 2020
Эрзурумспор
23.12.2020, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Денизлиспор
70'
Э. Бассан
36'
H. Rodallega
56'
H. Rodallega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Денизлиспор
90'
+1
Желтая карточка
M. Mesanovic
Желтая карточка
К. Канак
90'
Желтая карточка
G. Kardeş
82'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
82'
81'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
А. Сагаль
Замена
C. Ahmet Alkılıç
️️️️
M. Donald
78'
77'
Замена
M. Ozkal
️️️️
R. Niyaz
ГОЛ! 1:2!
Э. Бассан
Пас отдал
И. Акдаг
70'
Замена
Э. Бассан
️️️️
I. Sissoko
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
H. Rodallega
Пас отдал
А. Сагаль
Замена
G. Kardeş
️️️️
А. Садику
46'
46'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
H. Sacko
Замена
А. Новиковас
️️️️
G. Obertan
46'
Желтая карточка
M. Donald
45'
+2
43'
Желтая карточка
H. Sacko
42'
Замена
H. Altıntaş
️️️️
Д. Генен
36'
ГОЛ! 0:1!
H. Rodallega
Пас отдал
А. Сагаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
26
Кан Канак
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
2
Tiago Lopes
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Феде Варела
АП
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
1-2-5
26
Канак
12
Акдаг
20
4
3
19
Садику
10
Рикарду
5
4-2-4
1
Генен
4
Фабиано
21
22
2
9
10
6
11
28
Сагаль
20
3
17
Бассан
17
Бассан
3
20
99
99
20
19
Садику
23
23
19
Садику
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
4
11
Новиковас
11
Новиковас
4
28
Сагаль
76
76
28
Сагаль
1
Генен
1
1
1
Генен
20
0
0
20
9
9
9
9
Остались в запасе
Эрзурумспор
Денизлиспор
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
30
Fabien Farnolle
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
65
Mert Sarikus
ЦФ
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
14
Матье Доссеви
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
30
Fabien Farnolle
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
Остались в запасе
65
Mert Sarikus
ЦФ
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
14
Матье Доссеви
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Эрзурумспор - Денизлиспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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