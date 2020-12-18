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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Галатасарай
Карагюмрюк - Галатасарай: обзор матча 18 декабря 2020
Карагюмрюк
18.12.2020, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
46'
А. Ндао
90+10'
M. ErdinÃ§
90+5'
М. Дианье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Галатасарай
Замена
M. Sarigul
️️️️
А. Ндао
90'
+12
ГОЛ! 2:1!
M. ErdinÃ§
Пас отдал
А. Ндао
90'
+10
Вторая желтая
Э. Роко
90'
+8
Желтая карточка
Э. Роко
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
A. Yavuz Kol
Желтая карточка
Э. Вивиано
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Дианье
Желтая карточка
К. Алтинай
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
О. Байрам
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
A. Chahechouhe
85'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
85'
Желтая карточка
Р. Дживелек
84'
82'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
М. Линнес
82'
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
Э. Килинк
Желтая карточка
Э. Алпарслан
76'
Замена
M. Egemen Pehlivan
️️️️
Э. Алпарслан
76'
69'
Желтая карточка
A. Turan
64'
Замена
О. Байрам
️️️️
М. Сараччи
64'
Замена
A. Turan
️️️️
О. Джаглаян
64'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Э. Акбаба
Желтая карточка
А. Собич
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндао
Пас отдал
Э. Алпарслан
46'
44'
Желтая карточка
Р. Донк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Карагюмрюк
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
93
Aykut Özer
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Галатасарай
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
4-3-2-1
2
Вивиано
22
Курукук
3
Роко
29
Балковец
60
Алпарслан
4
Алтинай
92
6
Билья
28
Дживелек
18
Ндао
9
Собич
4-1-2-3
1
Кочук
25
Линнес
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
8
Акбаба
14
Антальялы
11
Килинк
45
Дианье
17
Джаглаян
18
Ндао
0
0
18
Ндао
92
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
92
60
Алпарслан
21
21
60
Алпарслан
9
Собич
9
9
9
Собич
11
Килинк
7
7
11
Килинк
4
Сараччи
18
Байрам
18
Байрам
4
Сараччи
25
Линнес
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
25
Линнес
8
Акбаба
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Акбаба
17
Джаглаян
10
10
17
Джаглаян
Остались в запасе
Карагюмрюк
Галатасарай
93
Aykut Özer
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Карагюмрюк - Галатасарай
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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