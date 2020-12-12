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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Карагюмрюк
Хатайспор - Карагюмрюк: обзор матча 12 декабря 2020
Хатайспор
12.12.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Карагюмрюк
11'
S. Ilgaz
75'
А. Бупендза
83'
А. Бупендза
65'
Д. Дурмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Карагюмрюк
90'
+1
Красная карточка
Э. Сабо
89'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Д. Дурмаз
88'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
85'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Б. Ндиайе
84'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 3:1!
А. Бупендза
Пас отдал
М. Диуф
83'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
И. Сакей
78'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
Y. Abdioğlu
78'
76'
Желтая карточка
Э. Вивиано
ГОЛ! 2:1!
А. Бупендза
Пас отдал
G. Karadeniz
75'
Замена
G. Karadeniz
️️️️
А. Траоре
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дурмаз
Пас отдал
Э. Сабо
62'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
60'
Замена
M. Çaytemel
️️️️
B. Camoglu
46'
Желтая карточка
П. Сантос
36'
19'
Желтая карточка
Э. Роко
ГОЛ! 1:0!
S. Ilgaz
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
10
Selim Ilgaz
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Карагюмрюк
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
5
Сакей
55
10
Траоре
8
Акинтола
2
10
3-4-2-1
2
Вивиано
22
Курукук
3
Роко
29
Балковец
10
Дурмаз
5
Ндиайе
52
Сабо
6
Билья
18
Ндао
28
Дживелек
9
Собич
10
Траоре
11
11
10
Траоре
55
6
Биллонг
6
Биллонг
55
2
16
16
2
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
5
Сакей
20
Рибейру
20
Рибейру
5
Сакей
10
Дурмаз
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
10
Дурмаз
5
Ндиайе
92
92
5
Ндиайе
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Хатайспор
Карагюмрюк
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Mirkan Aydın
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Mirkan Aydın
ЦФ
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Хатайспор - Карагюмрюк
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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