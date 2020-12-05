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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 05 декабря 2020
Йени Малатьяспор
05.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
50'
К. Понк (АГ)
45+1'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир
Замена
М. Фофана
️️️️
Б. Тетти
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Топалли
88'
88'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Х. Али Калдырым
88'
Замена
К. Фрей
️️️️
Н. Шадли
88'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
Замена
Ж. Топалли
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
86'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Ю. Ндайшими
85'
Желтая карточка
Б. Тетти
82'
Замена
O. Sahan
️️️️
K. Kanatsızkuş
77'
70'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Жулиано
58'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Понк
50'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Жулиано
Пас отдал
И. Кахведжи
38'
Желтая карточка
И. Кахведжи
26'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
2-2-5
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хафез
55
Ндайшими
19
17
30
Тетти
7
9
26
3-2-2-1-2
34
Гюнок
26
Понк
37
Шкртел
21
Текдемир
2
Рафаэл
33
Али Калдырым
89
Шадли
17
Кахведжи
20
Жулиано
19
Ба
8
Гульбрандсен
7
11
Топалли
11
Топалли
7
30
Тетти
7
Фофана
7
Фофана
30
Тетти
55
Ндайшими
30
30
55
Ндайшими
17
70
70
17
33
Али Калдырым
9
Алексич
9
Алексич
33
Али Калдырым
89
Шадли
11
Фрей
11
Фрей
89
Шадли
21
Текдемир
19
Озкан
19
Озкан
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
20
Жулиано
27
Кривелли
27
Кривелли
20
Жулиано
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Истанбул Башакшехир
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Остались в запасе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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