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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Анкарагюджю
Галатасарай - Анкарагюджю: обзор матча 31 октября 2020
Галатасарай
31.10.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Анкарагюджю
45+1'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Анкарагюджю
Желтая карточка
Э. Ташдемир
90'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Э. Килинк
89'
85'
Замена
B. Gurbuz
️️️️
А. Диуссе
79'
Замена
О. Джинар
️️️️
С. Лобжанидзе
79'
Замена
И. Воца
️️️️
З. Шарлия
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Байрам
76'
Замена
Р. Донк
️️️️
Маркао
75'
70'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Э. Гюрал
67'
Желтая карточка
M. Pazdan
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
М. Сараччи
56'
Замена
A. Turan
️️️️
М. Дианье
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
М. Сараччи
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Диуссе
14'
Желтая карточка
Э. Гюрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
3-2-2-3
1
Кочук
23
Маркао
27
Люиндама
18
Байрам
4
Сараччи
3
Эльабделлауи
14
Антальялы
5
Этебо
8
Бабел
45
Дианье
11
Килинк
4-3-3
30
Фридрих
89
Тюран
31
Шарлия
22
4
Дикмен
6
Канкая
10
Диуссе
12
Лобжанидзе
19
Болинжи
19
Бервен
77
Гюрал
18
Байрам
8
Фегули
8
Фегули
18
Байрам
23
Маркао
4
Донк
4
Донк
23
Маркао
4
Сараччи
33
Ташдемир
33
Ташдемир
4
Сараччи
11
Килинк
8
Акбаба
8
Акбаба
11
Килинк
45
Дианье
10
10
45
Дианье
10
Диуссе
80
80
10
Диуссе
77
Гюрал
9
Аджич
9
Аджич
77
Гюрал
12
Лобжанидзе
10
Джинар
10
Джинар
12
Лобжанидзе
31
Шарлия
42
Воца
42
Воца
31
Шарлия
Остались в запасе
Галатасарай
Анкарагюджю
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
66
Мерт Топуз
ВР
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
99
Furkan Beklevic
ВР
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Остались в запасе
66
Мерт Топуз
ВР
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
99
Furkan Beklevic
ВР
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Галатасарай - Анкарагюджю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
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