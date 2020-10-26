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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Ризеспор
Сивасспор - Ризеспор: обзор матча 26 октября 2020
Сивасспор
26.10.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Ризеспор
3'
Ф. Байано
90+1'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Ризеспор
Желтая карточка
А. Коне
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
85'
Желтая карточка
И. Кейбаши
83'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Ф. Байано
83'
Замена
️️️️
Д. Эрдоган
Замена
Х. Феликс
️️️️
М. Градель
82'
78'
Замена
️️️️
G. Donsah
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
68'
68'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Б. Самудио
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Б. Ярдымджи
46'
Замена
У. Чифтци
️️️️
И. Кофи
46'
Желтая карточка
Р. Ялчин
42'
38'
Желтая карточка
M. Morozyuk
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Байано
Пас отдал
Э. Дилавер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
3-5-2
30
Самасса
26
Ярдымджи
88
Османпаша
58
Эрдал
5
Кофи
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
80
Кайоде
9
Ятабаре
3-4-3
23
Аккан
17
Мельняк
55
5
Мерья
5
Дурак
10
Болдрин
27
Байано
66
Дилавер
14
Реми
81
Самудио
30
10
Градель
7
Феликс
7
Феликс
10
Градель
5
Кофи
3
Чифтци
3
Чифтци
5
Кофи
26
Ярдымджи
6
Клаудемир
6
Клаудемир
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
7
Озтекин
7
Озтекин
26
Ярдымджи
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
27
Байано
12
Кейбаши
12
Кейбаши
27
Байано
21
Эрдоган
21
Эрдоган
81
Самудио
77
Михаляк
77
Михаляк
81
Самудио
Остались в запасе
Сивасспор
Ризеспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Остались в запасе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Сивасспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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