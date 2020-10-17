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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Сивасспор
Кайсериспор - Сивасспор: обзор матча 17 октября 2020
Кайсериспор
17.10.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Сивасспор
53'
В. Канга
28'
Б. Ярдымджи
60'
М. Ятабаре
83'
Ф. Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Сивасспор
Желтая карточка
А. Леннон
90'
+6
84'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
83'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Файр
Пас отдал
О. Кайоде
Замена
I. Depe
️️️️
Г. Кампаньяро
82'
Красная карточка
C. Sapunaru
76'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
71'
69'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Градель
Желтая карточка
П. Энрике
68'
Замена
А. Леннон
️️️️
И. Парлак
67'
Замена
Д. Алибек
️️️️
М. Фернандеш
66'
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Ятабаре
56'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
ГОЛ! 1:1!
В. Канга
Пас отдал
Г. Кампаньяро
53'
Замена
П. Энрике
️️️️
Я. Ака
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Файр
41'
Желтая карточка
М. Гойано
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ярдымджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-1-3-2
1
20
Квржич
22
3
Субаши
4
Коловециос
15
Кампаньяро
99
Фернандеш
79
Ака
8
23
Парлак
9
Канга
4-4-2
30
Самасса
14
Камара
88
Османпаша
58
Эрдал
87
Гойано
37
Арслан
10
Градель
76
Файр
5
Кофи
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
15
Кампаньяро
26
26
15
Кампаньяро
79
Ака
7
Энрике
7
Энрике
79
Ака
23
Парлак
12
Леннон
12
Леннон
23
Парлак
99
Фернандеш
7
Алибек
7
Алибек
99
Фернандеш
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
10
Градель
80
Кайоде
80
Кайоде
10
Градель
Остались в запасе
Кайсериспор
Сивасспор
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
7
Хорхе Феликс
ЦФ
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Кайсериспор - Сивасспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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