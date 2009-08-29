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Тоттенхэм - Бирмингем Сити
Тоттенхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 29 августа 2009
Тоттенхэм
29.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
72'
П. Крауч
90+4'
А. Леннон
77'
Л. Бойер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бирмингем Сити
ГОЛ! 2:1!
А. Леннон
Пас отдал
Р. Павлюченко
+4
+2
Замена
Г. МакШеффри
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойер
Замена
К. Бенитес
️️️️
Л. Карсли
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
Г. О`Коннор
Желтая карточка
С. Карр
Замена
П. Крауч
️️️️
Л. Модрич
Замена
А. Хаттон
️️️️
Л. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Тоттенхэм
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
4-4-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
26
Кинг
14
Чорлука
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
10
Модрич
12
Леннон
7
Кин
9
Дефо
4-4-2
1
Харт
4
Кедрю
28
Джонсон
2
Карр
12
Парнаби
26
Карсли
8
Бойер
16
Фергюсон
7
Ларссон
24
МакФадден
8
О`Коннор
26
Кинг
21
Хаттон
21
Хаттон
26
Кинг
10
Модрич
15
Крауч
15
Крауч
10
Модрич
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
7
Ларссон
28
МакШеффри
28
МакШеффри
7
Ларссон
26
Карсли
15
Бенитес
15
Бенитес
26
Карсли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бирмингем Сити
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
10
Джеймс О'Ши
ЦП
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
Остались в запасе
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
10
Джеймс О'Ши
ЦП
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
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