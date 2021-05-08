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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 08 мая 2021
Барселона
08.05.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
Ж. Пике
83'
Замена
У. Дембеле
️️️️
С. Дест
75'
Замена
С. Роберто
️️️️
Педри
75'
73'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Корреа
67'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Ньигес
65'
Желтая карточка
Коке
47'
Желтая карточка
А. Фелипе
Замена
Р. Араухо
️️️️
О. Мингеса
46'
35'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Бускетс
31'
Травма
С. Бускетс
30'
13'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Т. Лемар
12'
Травма
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПАЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Тома Лемар
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Янник Карраско
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
30
Мингеса
18
Альба
5
Бускетс
8
Дест
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
4-4-1-1
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
15
Савич
22
Эрмосо
10
Карраско
14
Льоренте
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
8
Педри
6
Роберто
6
Роберто
8
Педри
30
Мингеса
33
Араухо
33
Араухо
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Мориба
6
Мориба
5
Бускетс
8
Дест
10
Дембеле
10
Дембеле
8
Дест
10
Корреа
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Корреа
18
Лемар
8
Ньигес
8
Ньигес
18
Лемар
Ньигес
79
Феликс
79
Феликс
Ньигес
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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