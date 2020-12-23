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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 23 декабря 2020
Реал
23.12.2020, среда, 21:45
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
57'
Каземиро
90+4'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
90'
+4
84'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Вальехо
Желтая карточка
Д. Карвахаль
81'
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
78'
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Васкес
78'
74'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
73'
Замена
Куини
️️️️
Д. Фулкье
63'
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
63'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Я. Брайс
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
М. Асенсио
57'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
38'
27'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
Л. Васкес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
11
Родриго
17
Васкес
9
Бензема
4-3-2-1
1
Силва
20
Фулкье
22
Дуарте
24
Вальехо
21
Нева
6
Милья
21
Эррера
88
Брайс
7
Пуэртас
29
Кенеди
9
Сольдадо
17
Васкес
7
Винисиус
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
88
Брайс
97
Суарес
97
Суарес
88
Брайс
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
24
Вальехо
5
Санчес
5
Санчес
24
Вальехо
20
Фулкье
17
Куини
17
Куини
20
Фулкье
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Реал
Гранада
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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