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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Боавишта
Спортинг - Боавишта: обзор матча 11 мая 2021
Спортинг
11.05.2021, вторник, 22:30
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 0
Завершен
Боавишта
36'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Боавишта
Желтая карточка
Паулинью
85'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Мариу
83'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Гонсалвеш
83'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Мендеш
83'
81'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Я. Амаш
81'
Замена
Натан
️️️️
Р. Каннон
Замена
М. Нуньес
️️️️
Н. Сантуш
77'
71'
Желтая карточка
А. Рами
69'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
С. Перес
66'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
З. Феддаль
61'
61'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
К. Кастро
41'
Желтая карточка
С. Перес
ГОЛ! 1:0!
Паулинью
Пас отдал
Н. Сантуш
36'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
П. Порро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
14
Шоу
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
26
Паулинью
3-2-4-1
1
Жардим
23
Рами
42
Кастро
4
Каннон
12
Поросо
25
Амаш
10
Сантуш
14
Шоу
7
Гомес
24
Перес
17
Элис
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
77
Кабрал
28
Гонсалвеш
23
Мариу
21
Браганца
21
Браганца
23
Мариу
25
Мендеш
2
Рейс
2
Рейс
25
Мендеш
23
Порро
27
Перейра
27
Перейра
23
Порро
11
Сантуш
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Сантуш
4
Каннон
23
Натан
23
Натан
4
Каннон
24
Перес
21
Мораиш
21
Мораиш
24
Перес
42
Кастро
7
Мангаш
7
Мангаш
42
Кастро
25
Амаш
10
Нжийе
10
Нжийе
25
Амаш
Остались в запасе
Спортинг
Боавишта
19
Гонсало Плата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
19
Гонсало Плата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Остались в запасе
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Спортинг - Боавишта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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