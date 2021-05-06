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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Насьональ
Морейренcе - Насьональ: обзор матча 06 мая 2021
Морейренcе
06.05.2021, четверг, 17:00
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 2
Завершен
Насьональ
62'
Н. Феррарези
81'
А. Луис
43'
Ф. Соареш (АГ)
74'
Б. Рочес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Насьональ
Желтая карточка
Ибрахима
90'
+4
Желтая карточка
A. Soares
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Педрао
90'
Замена
D.
️️️️
R. Freitas
86'
Замена
В. Косьелло
️️️️
В. Данилович
Замена
A. Soares
️️️️
Р. Мартинс
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Луис
Пас отдал
А. Конте
81'
Желтая карточка
А. Луис
78'
74'
ГОЛ! 1:2!
Б. Рочес
Пас отдал
Б. Риаскос
73'
Замена
Б. Рочес
️️️️
Ã. Bessa
71'
Желтая карточка
В. Данилович
Замена
Ян
️️️️
Ф. Пирес
71'
66'
Желтая карточка
Ã. Bessa
ГОЛ! 1:1!
Н. Феррарези
62'
Замена
А. Луис
️️️️
Ф. Соареш
61'
53'
Желтая карточка
L. Azouni
46'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
П. Мендеш
Замена
Ибрахима
️️️️
Д. Симао
46'
Желтая карточка
Г. Франку
44'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Соареш
18'
Желтая карточка
П. Мендеш
Желтая карточка
Д. Симао
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
26
Венсан Косьелло
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
23
Вити
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
7
Dudu
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
3-3-1-4
5
Феррарези
5
Конте
33
8
Симао
17
Франку
14
Пирес
22
Соареш
9
Мартинс
33
23
1
1-1-3-5
44
Педрао
21
Кал
18
Данилович
23
10
0
9
Мендеш
94
Риаскос
20
44
14
Пирес
18
Ян
18
Ян
14
Пирес
22
Соареш
9
Луис
9
Луис
22
Соареш
8
Симао
8
Ибрахима
8
Ибрахима
8
Симао
9
Мартинс
6
6
9
Мартинс
10
35
Рочес
35
Рочес
10
9
Мендеш
37
Камачу
37
Камачу
9
Мендеш
0
7
7
0
18
Данилович
26
Косьелло
26
Косьелло
18
Данилович
Остались в запасе
Морейренcе
Насьональ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Jefferson
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
23
Вити
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Jefferson
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
23
Вити
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Морейренcе - Насьональ
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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