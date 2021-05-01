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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Фаренсе
Жил Висенте - Фаренсе: обзор матча 01 мая 2021
Жил Висенте
01.05.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 0
Завершен
Фаренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Фаренсе
Желтая карточка
Родригао
90'
+1
Замена
M.
️️️️
A. Leautey
89'
85'
Желтая карточка
А. Удрхири
Желтая карточка
T.
85'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Лоуренси
77'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Педринью
77'
68'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
Замена
С. Лино
️️️️
П. Маркеш
36'
Желтая карточка
Ж. Перейра
28'
24'
Замена
M. Queta
️️️️
Б. Мансилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
9
Pedro Henrique
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Miullen
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
3-1-2-4
33
5
Родригао
26
Фернандеш
2
Перейра
30
Минейро
8
Педринью
6
Карвальо
31
7
Лоуренси
43
Маркеш
50
2-2-2-1-3
22
15
Тавареш
12
6
Удрхири
30
Абнер
14
Исидоро
11
Мансилья
25
Галд
7
25
9
8
Педринью
19
Фуджимото
19
Фуджимото
8
Педринью
50
9
9
50
7
Лоуренси
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
7
Лоуренси
43
Маркеш
16
Лино
16
Лино
43
Маркеш
11
Мансилья
10
10
11
Мансилья
Остались в запасе
Жил Висенте
Фаренсе
99
Брайан Араухо
ВР
31
Diogo Silva
ЦФ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
31
Diogo Silva
ЦФ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Жил Висенте - Фаренсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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