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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Пасуш де Феррейра
Риу Аве - Пасуш де Феррейра: обзор матча 25 апреля 2021
Риу Аве
25.04.2021, воскресенье, 19:30
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
49'
F. Coentrão
31'
Уилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Пасуш де Феррейра
88'
Замена
М. Джалу
️️️️
Л. Карлос
Замена
Н. Монте
️️️️
Т. Боревкович
87'
Красная карточка
И. Пинту
81'
Замена
R. Meshino
️️️️
F. Coentrão
80'
71'
Желтая карточка
П. Ребошу
71'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Л. Сингх
71'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
D. Tanque
59'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
A. Ibrahim
ГОЛ! 1:1!
F. Coentrão
Пас отдал
Т. Боревкович
49'
Замена
J. Brandão
️️️️
T.
46'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Габриэлзиньо
46'
Желтая карточка
П. Амарал
36'
Желтая карточка
Т. Боревкович
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Уилтон
Пас отдал
D. Tanque
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ЦП
8
Tarantini
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
25
Пеле
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
31
Michael
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
3-2-2-1-2
1
33
Сантос
24
Амарал
6
Гуга
21
Боревкович
12
Пинту
6
Аугусто
8
11
Габриэлзиньо
10
Дала
0
4-3-3
1
Жорди
2
Фонсека
26
Маракас
44
5
Ребошу
11
Сингх
46
Эустакиу
22
Карлос
9
Уилтон
99
8
8
21
21
8
0
8
8
0
21
Боревкович
20
Монте
20
Монте
21
Боревкович
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Сингх
45
Педру
45
Педру
11
Сингх
22
Карлос
20
Джалу
20
Джалу
22
Карлос
8
7
Феррейра
7
Феррейра
8
99
7
Амарал
7
Амарал
99
Остались в запасе
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
16
Савио
ЛЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
33
Мартин Кальдерон
ЦП
31
Michael
ЦФ
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
16
Савио
ЛЗ
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
33
Мартин Кальдерон
ЦП
31
Michael
ЦФ
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Риу Аве - Пасуш де Феррейра
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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