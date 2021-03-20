Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Тондела
Санта-Клара - Тондела: обзор матча 20 марта 2021
Санта-Клара
20.03.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тондела
90+4'
Y. Tavares (АГ)
44'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Тондела
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Y. Tavares
90'
+4
90'
+2
Замена
R. Barbosa
️️️️
Д. Мурильо
Желтая карточка
Мансур
90'
Желтая карточка
Кризан
84'
Красная карточка
Аллано
82'
Желтая карточка
Аллано
82'
81'
Замена
Х. Грау
️️️️
Ж. Педру
81'
Замена
С. Агра
️️️️
Р. Олабе
Вторая желтая
Ф. Кардосо
80'
Замена
U.
️️️️
Линкольн
79'
77'
Желтая карточка
Т. Алмейда
76'
Замена
E. Martínez
️️️️
Н. Хасеф
Замена
C.
️️️️
А. Карвальо
66'
Замена
Кризан
️️️️
Р. Кошта
66'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
62'
Замена
J. Afonso
️️️️
М. Вильянуэва
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Ж. Педру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-1-2-1-2
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
13
Жуниор
19
Кошта
3-2-4-1
88
19
Алмейда
20
Феррейра
23
34
24
Хасеф
7
Мурильо
8
Педру
5
16
Олабе
9
Гонсалес
18
Линкольн
17
17
18
Линкольн
17
Вильянуэва
5
5
17
Вильянуэва
8
Карвальо
10
10
8
Карвальо
19
Кошта
9
Кризан
9
Кризан
19
Кошта
24
Хасеф
21
21
24
Хасеф
8
Педру
16
Грау
16
Грау
8
Педру
16
Олабе
7
Агра
7
Агра
16
Олабе
7
Мурильо
10
10
7
Мурильо
Остались в запасе
Санта-Клара
Тондела
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
28
Педро Аугусто
ЦП
Остались в запасе
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
28
Педро Аугусто
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Санта-Клара - Тондела
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Тондела
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+