Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Санта-Клара
Жил Висенте - Санта-Клара: обзор матча 20 февраля 2021
Жил Висенте
20.02.2021, суббота, 20:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
90+3'
Педринью (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Санта-Клара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Педринью
90'
+3
89'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
83'
Замена
Нене
️️️️
Кризан
Желтая карточка
Р. Фернандеш
82'
78'
Желтая карточка
D. Salomao
77'
Замена
️️️️
Линкольн
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
74'
71'
Замена
D. Salomao
️️️️
Аллано
71'
Замена
J. Patric
️️️️
U.
Замена
Лоуренси
️️️️
И. Барай
65'
Желтая карточка
Э. Гомеш
63'
Желтая карточка
Паулиньо
26'
24'
Желтая карточка
Р. Рамуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Педринью
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
16
Самуэль Лино
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
17
Ukra
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Жил Висенте
2
Жоэль Перейра
ПЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
31
Talocha
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
18
Нене
ЦП
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
4-1-2-1-2
33
27
Паулиньо
26
Фернандеш
55
Гомеш
5
Родригао
30
Минейро
8
Педринью
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
77
Барай
16
Лино
4-1-2-1-2
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
70
Мансур
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
9
Кризан
17
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
77
Барай
7
Лоуренси
7
Лоуренси
77
Барай
17
26
26
17
9
Кризан
18
Нене
18
Нене
9
Кризан
2
Аллано
0
0
2
Аллано
Остались в запасе
Жил Висенте
Санта-Клара
31
Talocha
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
31
Diogo Silva
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
33
Lucas Marques
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
31
Talocha
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
31
Diogo Silva
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
Остались в запасе
33
Lucas Marques
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Жил Висенте - Санта-Клара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Санта-Клара
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+