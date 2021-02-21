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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Бенфика
Фаренсе - Бенфика: обзор матча 21 февраля 2021
Фаренсе
21.02.2021, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Бенфика
Желтая карточка
Д. Лукка
90'
+6
89'
Желтая карточка
Н. Отаменди
76'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Эвертон
Замена
D.
️️️️
M. Queta
70'
65'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Н. Тавареш
65'
Замена
Пицци
️️️️
Габриэл
53'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
53'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Нуньес
31'
Желтая карточка
Габриэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
25
Райан Галд
АП
25
André Pinto
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
2-1-1-5
1
13
Бура
6
Удрхири
47
Лукка
25
Галд
92
7
9
10
40
4-2-4
23
Лейте
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
17
Тавареш
18
Габриэл
49
Таарабт
7
Эвертон
27
Рафа
9
Сеферович
29
Нуньес
10
30
30
10
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
17
Тавареш
22
Гримальдо
22
Гримальдо
17
Тавареш
18
Габриэл
21
Пицци
21
Пицци
18
Габриэл
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
7
Эвертон
10
Серви
10
Серви
7
Эвертон
Остались в запасе
Фаренсе
Бенфика
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Фаренсе - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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