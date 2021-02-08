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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фамаликан
Бенфика - Фамаликан: обзор матча 08 февраля 2021
Бенфика
08.02.2021, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 0
Завершен
Фамаликан
3'
Д. Нуньес
7'
Н. Отаменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Фамаликан
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
90'
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Нуньес
90'
Желтая карточка
Жилберто
87'
79'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Диаш
79'
Замена
A. Luković
️️️️
Э. Тавареш
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
76'
Желтая карточка
Н. Отаменди
72'
69'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
И. Родригес
68'
Замена
D. Figueiras
️️️️
П. Вильям
Замена
Пицци
️️️️
Ф. Серви
62'
58'
Желтая карточка
Р. Винагре
Желтая карточка
А. Таарабт
56'
29'
Желтая карточка
С. Бабич
24'
Замена
А. Гедеш
️️️️
E. Herrera
ГОЛ! 2:0!
Н. Отаменди
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Эвертон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
49
Таарабт
29
Нуньес
9
Сеферович
10
Серви
7
Эвертон
4-1-1-1-3
1
Жуниор
6
Бабич
5
Кейруш
3
Вильям
19
Винагре
5
Угарте
88
Пепе
23
Диаш
19
Тавареш
3
7
Родригес
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
10
Серви
21
Пицци
21
Пицци
10
Серви
29
Нуньес
22
Шикинью
22
Шикинью
29
Нуньес
19
Тавареш
31
31
19
Тавареш
7
Родригес
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
7
Родригес
3
15
Гедеш
15
Гедеш
3
3
Вильям
7
7
3
Вильям
23
Диаш
33
Силва
33
Силва
23
Диаш
Остались в запасе
Бенфика
Фамаликан
5
Морато
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
10
Педриньо
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
2
Дани Морер
ЦЗ
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
5
Морато
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
10
Педриньо
ЦП
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Бенфика - Фамаликан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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