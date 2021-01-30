Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Фаренсе
Тондела - Фаренсе: обзор матча 30 января 2021
Тондела
30.01.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 0
Завершен
Фаренсе
46'
Ж. Педру
90+6'
R. Barbosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Фаренсе
ГОЛ! 2:0!
R. Barbosa
90'
+6
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Д. Мурильо
90'
+4
Желтая карточка
Б. Ниасс
90'
Желтая карточка
B.
85'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Ж. Педру
85'
Замена
R. Alves
️️️️
Ф. Феррейра
85'
Желтая карточка
R. Barbosa
79'
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
79'
68'
Замена
Д. Лукка
️️️️
M. Queta
68'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Т. Тавареш
62'
Замена
N. Stojiljkovic
️️️️
A. Pinto
Желтая карточка
Д. Мурильо
60'
Желтая карточка
E. Martínez
50'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педру
46'
29'
Желтая карточка
A. Pinto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
10
Madi Queta
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
3-4-3
30
Ниасс
3
Медиуб
2
20
Феррейра
16
Грау
7
Мурильо
8
Педру
28
Аугусто
7
Агра
9
Гонсалес
21
1-2-1-1-5
1
15
Тавареш
13
Бура
6
Удрхири
29
Фалькао
25
Галд
10
7
92
41
25
8
Педру
24
Хасеф
24
Хасеф
8
Педру
7
Агра
10
10
7
Агра
7
Мурильо
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Мурильо
20
Феррейра
34
34
20
Феррейра
10
47
Лукка
47
Лукка
10
15
Тавареш
11
Мансилья
11
Мансилья
15
Тавареш
25
19
19
25
Остались в запасе
Тондела
Фаренсе
11
Сулейман Анне
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
11
Сулейман Анне
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Статистика матча Тондела - Фаренсе
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
Все
Тондела
Фаренсе
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+