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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Портимоненси
Морейренcе - Портимоненси: обзор матча 24 января 2021
Морейренcе
24.01.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 15 тур
2 : 2
Завершен
Портимоненси
23'
Р. Мартинс
35'
С. Витория
16'
Л. Поссиньоло
83'
Денер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Портимоненси
90'
+4
Желтая карточка
Бету
Пенальти не реализован!
С. Витория
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Соареш
88'
86'
Замена
J. Salmani
️️️️
B. Moreira
Замена
Д. Симао
️️️️
A. Figueiredo
85'
83'
ГОЛ! 2:2!
Денер
Замена
L. Rosic
️️️️
Ян
77'
Желтая карточка
A. Soares
76'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Р. Мартинс
69'
46'
Замена
А. Оливейра
️️️️
F.
ГОЛ! 2:1!
С. Витория
Пас отдал
Ян
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мартинс
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Поссиньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Jafar Salmani
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Феррарези
19
Витория
25
1
Силва
22
Соареш
6
8
Ибрахима
18
Ян
33
9
Мартинс
4-3-3
1
18
Муфи
36
Поссиньоло
2
4
Роша
7
Эвертон
10
Боа Морте
13
Денер
9
2
9
9
Мартинс
20
20
9
Мартинс
25
8
Симао
8
Симао
25
18
Ян
33
33
18
Ян
9
29
29
9
9
10
Оливейра
10
Оливейра
9
23
Бету
23
Бету
Остались в запасе
Морейренcе
Портимоненси
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦП
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Морейренcе - Портимоненси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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