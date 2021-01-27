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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Спортинг
Боавишта - Спортинг: обзор матча 27 января 2021
Боавишта
27.01.2021, среда, 00:15
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
24'
Н. Сантуш
77'
П. Порро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Спортинг
Желтая карточка
Натан
90'
88'
Замена
Табата
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
П. Паула
87'
Замена
Шоу
️️️️
А. Рами
83'
79'
Желтая карточка
Ж. Мариу
79'
Желтая карточка
Ж. Палинья
77'
ГОЛ! 0:2!
П. Порро
76'
Замена
Т. Томаш
️️️️
А. Шпорар
76'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Я. Амаш
️️️️
Р. Мангаш
75'
Замена
Натан
️️️️
Р. Каннон
75'
60'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Кабрал
Замена
J. Benguche
️️️️
Г. Сауэр
46'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
А. Гомес
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
Пас отдал
Н. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Жардим
12
Поросо
7
Мангаш
4
Каннон
23
Рами
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Сауэр
7
Гомес
17
Элис
6
3-2-2-1-2
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
13
Нету
23
Порро
25
Мендеш
27
Нуньес
23
Мариу
77
Кабрал
11
Сантуш
99
Шпорар
4
Каннон
23
Натан
23
Натан
4
Каннон
7
Мангаш
25
Амаш
25
Амаш
7
Мангаш
7
Сауэр
9
9
7
Сауэр
7
Гомес
10
Сантуш
10
Сантуш
7
Гомес
23
Рами
14
Шоу
14
Шоу
23
Рами
23
Мариу
10
Табата
10
Табата
23
Мариу
99
Шпорар
8
Томаш
8
Томаш
99
Шпорар
77
Кабрал
21
Браганца
21
Браганца
77
Кабрал
11
Сантуш
6
Палинья
6
Палинья
11
Сантуш
Остались в запасе
Боавишта
Спортинг
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Боавишта - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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