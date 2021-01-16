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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Бенфика
Порту - Бенфика: обзор матча 16 января 2021
Порту
16.01.2021, суббота, 00:01
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 1
Завершен
Бенфика
25'
М. Тареми
17'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бенфика
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Оливейра
90'
+8
Желтая карточка
А. Маркесин
90'
+5
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Марега
90'
+2
90'
+2
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Рафа
84'
Желтая карточка
Я. Вертонген
83'
Замена
Эвертон
️️️️
А. Гримальдо
Замена
Д. Лейте
️️️️
Л. Диас
82'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
З. Сануси
82'
78'
Желтая карточка
Шикинью
77'
Замена
Шикинью
️️️️
Пицци
Желтая карточка
М. Марега
74'
Красная карточка
М. Тареми
73'
Желтая карточка
Х. Корона
64'
54'
Желтая карточка
Н. Тавареш
Желтая карточка
Пепе
51'
50'
Желтая карточка
Пицци
ГОЛ! 1:1!
М. Тареми
Пас отдал
Х. Корона
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Гримальдо
Пас отдал
Х. Сеферович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
14
Нану
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
17
Корона
91
Марега
9
Тареми
3-3-1-3
1
Влаходимос
17
Тавареш
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
22
Гримальдо
21
Пицци
9
Сеферович
27
Рафа
29
Нуньес
12
Сануси
17
Мариу
17
Мариу
12
Сануси
14
Диас
2
Лейте
2
Лейте
14
Диас
27
Оливейра
8
Груйич
8
Груйич
27
Оливейра
91
Марега
9
Эванилсон
9
Эванилсон
91
Марега
21
Пицци
22
Шикинью
22
Шикинью
21
Пицци
22
Гримальдо
7
Эвертон
7
Эвертон
22
Гримальдо
27
Рафа
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
27
Рафа
Остались в запасе
Порту
Бенфика
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Порту - Бенфика
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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