Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Витория Гимараеш
Морейренcе - Витория Гимараеш: обзор матча 09 января 2021
Морейренcе
09.01.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
15'
Ф. Пирес
70'
A. Soares
20'
М. Эдвардс
68'
А. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Витория Гимараеш
90'
+11
Замена
A. Wakaso
️️️️
R. Quaresma
90'
+11
Замена
E. Suliman
️️️️
М. Эдвардс
Желтая карточка
A. D'Alberto
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Пачеко
87'
86'
Желтая карточка
J. Fernandes
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Соареш
84'
79'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Н. Хольм
79'
Замена
R. Lameiras
️️️️
А. Алмейда
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Ф. Пирес
71'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
A. Soares
71'
ГОЛ! 2:2!
A. Soares
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Андре
65'
Желтая карточка
R. Quaresma
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
А. Андре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пирес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
18
Ян
ПВ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Морейренcе
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
4-4-1-1
14
Пасинато
5
Феррарези
5
33
25
6
Пачеко
6
22
Соареш
14
Пирес
18
Ян
33
3-5-1-1
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
21
Андре Андре
18
Пепелу
10
Эдвардс
14
Менса
8
Алмейда
17
29
Хольм
14
Пирес
20
20
14
Пирес
6
20
Тавареш
20
Тавареш
6
22
Соареш
17
Франку
17
Франку
22
Соареш
17
25
25
17
10
Эдвардс
37
37
10
Эдвардс
8
Алмейда
10
10
8
Алмейда
29
Хольм
9
Фостер
9
Фостер
29
Хольм
Остались в запасе
Морейренcе
Витория Гимараеш
97
Дерик Ласерда
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
1
Kewin
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
26
Jonas Carls
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
97
Дерик Ласерда
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
1
Kewin
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Остались в запасе
26
Jonas Carls
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Морейренcе - Витория Гимараеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+