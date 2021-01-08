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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Тондела
Бенфика - Тондела: обзор матча 08 января 2021
Бенфика
08.01.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
56'
Х. Сеферович
90+4'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Тондела
Замена
Шикинью
️️️️
Рафа
90'
+6
Замена
А. Самарис
️️️️
Ю. Вайгль
90'
+6
Замена
Педриньо
️️️️
Пицци
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Д. Нуньес
90'
+4
84'
Замена
С. Анне
️️️️
Т. Алмейда
84'
Замена
B.
️️️️
С. Агра
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Х. Сеферович
76'
Желтая карточка
Пицци
73'
Желтая карточка
Эвертон
69'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Эвертон
69'
59'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
П. Аугусто
59'
Замена
T. Strkalj
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Нуньес
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
4
Jota
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
21
Пицци
29
Нуньес
9
Сеферович
7
Эвертон
27
Рафа
4-4-2
30
Ниасс
34
23
19
Алмейда
24
Хасеф
8
Педру
28
Аугусто
5
16
Грау
7
Агра
9
Гонсалес
5
Вайгль
22
Самарис
22
Самарис
5
Вайгль
7
Эвертон
49
Таарабт
49
Таарабт
7
Эвертон
21
Пицци
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Пицци
27
Рафа
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Рафа
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Сеферович
19
Алмейда
11
Анне
11
Анне
19
Алмейда
7
Агра
2
2
7
Агра
28
Аугусто
7
Мурильо
7
Мурильо
28
Аугусто
9
Гонсалес
19
19
9
Гонсалес
Остались в запасе
Бенфика
Тондела
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
4
Jota
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
4
Jota
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бенфика - Тондела
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
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