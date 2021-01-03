Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Риу Аве
Пасуш де Феррейра - Риу Аве: обзор матча 03 января 2021
Пасуш де Феррейра
03.01.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
24'
D. Tanque
56'
D. Tanque
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Риу Аве
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Кошта
89'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
89'
85'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ж. Дала
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
73'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Э. Феррейра
71'
70'
Замена
B. Moreira
️️️️
А. Перейра
70'
Замена
R. Meshino
️️️️
П. Амарал
ГОЛ! 2:0!
D. Tanque
56'
46'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
М. Баксиньо
️️️️
M.
46'
ГОЛ! 1:0!
D. Tanque
Пас отдал
Э. Феррейра
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Tarantini
ЦП
25
Пеле
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Пасуш де Феррейра
33
Давид Суалехе
ЛЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
3-4-3
1
Жорди
44
26
Маракас
2
Фонсека
28
Кошта
22
Карлос
11
Сингх
46
Эустакиу
99
7
Феррейра
9
Уилтон
4-3-3
1
21
Боревкович
33
Сантос
12
Пинту
24
Амарал
12
Жеральдеш
8
25
Пеле
10
Дала
20
Карлос Манэ
95
Перейра
99
45
Педру
45
Педру
99
44
2
Баксиньо
2
Баксиньо
44
7
Феррейра
7
7
7
Феррейра
28
Кошта
44
Диаби
44
Диаби
28
Кошта
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
24
Амарал
8
8
24
Амарал
10
Дала
12
Пиазон
12
Пиазон
10
Дала
95
Перейра
9
9
95
Перейра
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
31
Michael
ЦФ
33
Давид Суалехе
ЛЗ
23
Lucas Silva
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Нельсон Монте
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
33
Давид Суалехе
ЛЗ
23
Lucas Silva
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Нельсон Монте
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Риу Аве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+