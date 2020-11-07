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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Санта-Клара
Тондела - Санта-Клара: обзор матча 07 ноября 2020
Тондела
07.11.2020, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 0
Завершен
Санта-Клара
35'
С. Агра
67'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Санта-Клара
Замена
J.
️️️️
R. Barbosa
90'
+3
Замена
Х. Грау
️️️️
П. Аугусто
90'
+2
85'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
84'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
84'
Замена
А. Карвальо
️️️️
О. Рашид
Замена
Т. Алмейда
️️️️
С. Агра
76'
Замена
T. Strkalj
️️️️
М. Гонсалес
76'
74'
Замена
C.
️️️️
Мансур
ГОЛ! 2:0!
М. Гонсалес
67'
62'
Замена
D. Salomao
️️️️
U.
41'
Желтая карточка
Р. Рамуш
ГОЛ! 1:0!
С. Агра
35'
Желтая карточка
Д. Мурильо
29'
Желтая карточка
П. Аугусто
20'
17'
Желтая карточка
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Costinha
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
0
André Mesquita
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
3-3-4
88
3
Медиуб
20
Феррейра
23
28
Аугусто
8
Педру
7
Мурильо
10
21
7
Агра
9
Гонсалес
4-3-3
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
70
Мансур
18
Линкольн
18
Нене
23
Рашид
9
17
26
10
4
4
10
28
Аугусто
16
Грау
16
Грау
28
Аугусто
7
Агра
19
Алмейда
19
Алмейда
7
Агра
9
Гонсалес
19
19
9
Гонсалес
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
70
Мансур
10
10
70
Мансур
23
Рашид
8
Карвальо
8
Карвальо
23
Рашид
17
0
0
17
Остались в запасе
Тондела
Санта-Клара
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
0
André Mesquita
ЦФ
18
Жулио Ромао
ОП
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
0
André Mesquita
ЦФ
18
Жулио Ромао
ОП
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Тондела - Санта-Клара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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