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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Жил Висенте
Санта-Клара - Жил Висенте: обзор матча 03 октября 2020
Санта-Клара
03.10.2020, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 0
Завершен
Жил Висенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Жил Висенте
Замена
C.
️️️️
Кризан
90'
+10
Замена
U.
️️️️
А. Карвальо
90'
+1
81'
Желтая карточка
Родригао
Замена
Кризан
️️️️
J. Patric
73'
70'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
A. Leautey
66'
Желтая карточка
Ж. Перейра
63'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ж. Афонсо
46'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
L.
22'
Желтая карточка
L.
Желтая карточка
М. Вильянуэва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
23
Осама Рашид
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
10
Costinha
ЦП
17
Ukra
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
11
Бубакар Анне
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
4-2-4
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
5
2
Рамуш
23
Рашид
8
Карвальо
26
13
Жуниор
9
0
4-2-4
33
2
Перейра
5
Родригао
40
Ногейра
26
Фернандеш
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
16
Лино
31
27
50
8
Карвальо
17
17
8
Карвальо
Кризан
10
10
Кризан
26
9
Кризан
9
Кризан
26
50
19
Фуджимото
19
Фуджимото
50
21
Афонсо
30
Минейро
30
Минейро
21
Афонсо
27
19
Оливейра
19
Оливейра
27
Остались в запасе
Санта-Клара
Жил Висенте
18
Жулио Ромао
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
11
Бубакар Анне
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
18
Жулио Ромао
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
18
Нене
ЦП
Остались в запасе
11
Бубакар Анне
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Санта-Клара - Жил Висенте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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