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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Боавишта
Насьональ - Боавишта: обзор матча 19 сентября 2020
Насьональ
19.09.2020, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 3
Завершен
Боавишта
28'
Б. Риаскос
90+1'
Ж. Камачу
19'
Г. Сауэр
45+2'
Р. Мангаш
61'
Г. Сауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Боавишта
Желтая карточка
Б. Рочес
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Авазим
ГОЛ! 2:3!
Ж. Камачу
Пас отдал
R. Freitas
90'
+1
85'
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
Желтая карточка
В. Тиль
82'
81'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
А. Гомес
Замена
Б. Рочес
️️️️
R. Micael
81'
Замена
L. Azouni
️️️️
В. Косьелло
72'
64'
Желтая карточка
А. Гомес
61'
ГОЛ! 1:3!
Г. Сауэр
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
R. Freitas
55'
Замена
R. Freitas
️️️️
K.
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Мангаш
ГОЛ! 1:1!
Б. Риаскос
28'
Желтая карточка
K.
26'
22'
Желтая карточка
Н. Сантуш
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сауэр
Пас отдал
J. Benguche
14'
Замена
️️️️
Ю. Нжийе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
23
Вити
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Густаво Сауэр
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
6
Jesús Gómez
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Насьональ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
14
Шоу
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
1-2-1-1-5
44
Педрао
21
Кал
55
Борхес
26
Косьелло
37
Камачу
13
94
Риаскос
14
22
23
Вити
3-1-4-2
1
Жардим
4
Каннон
7
Мангаш
15
Авазим
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Гомес
10
Сантуш
7
Сауэр
10
Нжийе
6
22
0
0
22
14
35
Рочес
35
Рочес
14
26
Косьелло
23
23
26
Косьелло
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
7
Гомес
7
Рейзинью
7
Рейзинью
7
Гомес
Остались в запасе
Насьональ
Боавишта
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
0
Gergely Bobál
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
23
Натан
ПЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
0
Gergely Bobál
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
Остались в запасе
23
Натан
ПЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Насьональ - Боавишта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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