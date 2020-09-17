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Лига Европы 2026/2027
Буде-Глимт - Жальгирис
Буде-Глимт - Жальгирис: обзор матча 17 сентября 2020
Буде-Глимт
17.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Жальгирис
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
В. Бонифаци
89'
84'
Замена
М. Куклис
️️️️
Д. Шимкус
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
С. Фет
78'
Замена
А. Сампстед
️️️️
М. Конрадсен
72'
68'
Замена
M. Karamarko
️️️️
Ф. Кьереме
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Жальгирис
15
Иван Татомирович
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
33
Домантас Шимкус
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
5
Donovan Slijngard
ЦФ
0
A. Kaludjerovic
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
88
Мантас Куклис
ВР
19
Карло Каменар
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
30
Marko Karamarko
ЦФ
19
Klemen Bolha
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Лоде
7
Берг
8
Конрадсен
19
Фет
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Зинкернагель
22
Бонифаци
3-2-2-4
13
Миколюнас
26
Любисавлевич
15
Татомирович
33
Шимкус
8
Воробьевас
11
Кьереме
11
Видемонт
0
5
12
8
Антал
19
Фет
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
19
Фет
8
Конрадсен
2
Сампстед
2
Сампстед
8
Конрадсен
22
Бонифаци
22
22
22
Бонифаци
11
Кьереме
30
30
11
Кьереме
33
Шимкус
88
Куклис
88
Куклис
33
Шимкус
Остались в запасе
Буде-Глимт
Жальгирис
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
19
Klemen Bolha
ЦФ
19
Карло Каменар
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
19
Klemen Bolha
ЦФ
19
Карло Каменар
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Буде-Глимт - Жальгирис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
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