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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес: обзор матча 07 сентября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
07.09.2020, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
51'
К. Павон
73'
С. Ллетгет
83'
С. Ллетгет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Замена
E. Cuello
️️️️
С. Ллетгет
88'
Замена
C. Dunbar
️️️️
J. Corona
87'
ГОЛ! 3:0!
С. Ллетгет
Пас отдал
R. Feltscher
83'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Х. Араухо
74'
ГОЛ! 2:0!
С. Ллетгет
Пас отдал
К. Павон
73'
70'
Замена
M. El-Munir
️️️️
Д. Паласиос
70'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Э. Сегура
64'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Х. Сифуэнтес
64'
Замена
A. Perez
️️️️
Б. Родригес
58'
Замена
D. Jakovic
️️️️
B. Wright-Phillips
Замена
Джонатан
️️️️
E. Zubak
55'
53'
Красная карточка
М. Кайе
ГОЛ! 1:0!
К. Павон
Пас отдал
E. Insúa
51'
Желтая карточка
P. Kitchen
22'
19'
Желтая карточка
Л. Блессинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
25
Rolf Feltscher
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
19
Bryce Duke
ЦФ
3-1-5
22
Бингхэм
5
Стерес
20
ДеПуй
22
Араухо
8
Ллетгет
7
Павон
3
2
15
11
3-4-3
13
4
Сегура
6
Паласиос
33
Блэкмон
45
Гинелла
15
Блессинг
14
Кайе
8
Сифуэнтес
9
Росси
99
7
Родригес
15
70
70
15
8
Ллетгет
27
27
8
Ллетгет
22
Араухо
10
Альварес
10
Альварес
22
Араухо
11
6
Джонатан
6
Джонатан
11
8
Сифуэнтес
19
Мусовски
19
Мусовски
8
Сифуэнтес
7
Родригес
26
26
7
Родригес
4
Сегура
31
Нахар
31
Нахар
4
Сегура
6
Паласиос
13
13
6
Паласиос
99
5
5
99
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
21
Кристиан Торрес
ЛВ
19
Bryce Duke
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
21
Кристиан Торрес
ЛВ
19
Bryce Duke
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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