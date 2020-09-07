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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нэшвилл
Интер Майами - Нэшвилл: обзор матча 07 сентября 2020
Интер Майами
07.09.2020, понедельник, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нэшвилл
19'
Желтая карточка
А. Годой
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
2-5-3
31
4
Фигаль
14
44
Свит
8
Матюиди
13
Ульоа
90
Морган
15
Рейес
0
7
Писарро
9
Карранца
4-5-1
1
2
Джонстон
2
Ловиц
25
Циммерман
4
13
МакКарти
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
20
Годой
14
Баджи
Остались в запасе
Интер Майами
Нэшвилл
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
12
Дилан Неалис
ПЗ
77
Джон МакКартни
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Jack Maher
ЦФ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
12
Дилан Неалис
ПЗ
77
Джон МакКартни
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Jack Maher
ЦФ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Интер Майами - Нэшвилл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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