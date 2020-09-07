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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 07 сентября 2020
Чикаго Файр
07.09.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
22'
Ф. Герберс
3'
T.
54'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
J. Bornstein
️️️️
П. Франковски
89'
78'
Замена
К. Роу
️️️️
М. Полстер
77'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
А. Букса
70'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
Кристиан
Замена
Д. Михайлович
️️️️
E. Collier
69'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ф. Герберс
59'
57'
Замена
G. Penilla C. + Bou
️️️️
T. McNamara
54'
ГОЛ! 1:2!
T.
Пас отдал
А. Бюттнер
46'
Замена
H. Kessler
️️️️
A. Delamea Mlinar
35'
Желтая карточка
Кристиан
ГОЛ! 1:1!
Ф. Герберс
Пас отдал
М. Анхель Наварро
22'
3'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
T. McNamara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
T.
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
68
Кристиан
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
24
Connor Sparrow
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
2-1-4-1-2
1
5
Кальво
29
Наварро
2
Секулич
22
Пинеда
10
Медран
21
Герберс
30
Хименес
19
Франковски
31
Алиседа
28
3-4-3
30
Тернер
28
Бюттнер
5
Бай
88
Фаррелл
8
Полстер
68
Кристиан
7
Боу
12
16
Букса
26
19
19
Франковски
3
3
19
Франковски
28
10
Михайлович
10
Михайлович
28
21
Герберс
9
Берич
9
Берич
21
Герберс
19
22
22
19
68
Кристиан
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
68
Кристиан
8
Полстер
22
Роу
22
Роу
8
Полстер
16
Букса
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
16
Букса
26
17
17
26
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
24
Connor Sparrow
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Brad Knighton
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
24
Connor Sparrow
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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