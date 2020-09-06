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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Торонто
Ванкувер Уайткепс - Торонто: обзор матча 06 сентября 2020
Ванкувер Уайткепс
06.09.2020, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Торонто
17'
Л. Каваллини
57'
М. Бальдисимо
77'
Д. Нервински
25'
Д. Осорио
71'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Торонто
88'
Замена
T. Endoh
️️️️
J. Morrow
86'
Желтая карточка
Ауро
Желтая карточка
М. Бальдисимо
82'
81'
Замена
К. Мавинга
️️️️
L. Ciman
ГОЛ! 3:2!
Д. Нервински
77'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Т. Бэйр
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Посуэло
Пас отдал
П. Пьятти
70'
Замена
N. DeLeon
️️️️
A. Akinola
Замена
Р. Рапозо
️️️️
D. Milinkovic
70'
63'
Замена
J. Altidore
️️️️
Л. Фрейзер
ГОЛ! 2:1!
М. Бальдисимо
57'
Замена
Д. Нервински
️️️️
E. Godoy
46'
Желтая карточка
А. Аднан
44'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Осорио
Пас отдал
А. Посуэло
ГОЛ! 1:0!
Л. Каваллини
Пас отдал
А. Аднан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Erickson Gallardo
ЦП
18
Nick DeLeon
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
2-1-2-5
12
Хасал
6
Аднан
13
Корнелиус
55
Бальдисимо
24
Овусу
31
Тейберт
15
9
Каваллини
9
Бэйр
7
4
4-3-1-2
31
Вестберг
34
26
2
21
Ауро
6
Фрейзер
8
Дельгадо
21
Осорио
10
Пьятти
9
8
Посуэло
9
Бэйр
87
Риккеттс
87
Риккеттс
9
Бэйр
4
2
Нервински
2
Нервински
4
7
21
Рапозо
21
Рапозо
7
9
18
18
9
2
31
31
2
26
17
Мавинга
17
Мавинга
26
6
Фрейзер
17
17
6
Фрейзер
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
15
Эрик Савалета
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Alex Bono
ВР
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Alex Bono
ВР
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Торонто
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
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Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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