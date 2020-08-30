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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе: обзор матча 30 августа 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
30.08.2020, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Сан-Хосе
33'
Д. Стерес
72'
К. Павон (П)
82'
С. Ллетгет
59'
C. Cowell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Замена
K. Koreniuk
️️️️
E. Zubak
89'
Замена
E. Cuello
️️️️
С. Ллетгет
88'
85'
Замена
D. Hoesen
️️️️
В. Казаишвили
ГОЛ! 3:1!
С. Ллетгет
82'
82'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
82'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
A. RÃos
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Павон
72'
67'
Замена
S. Salinas
️️️️
C. Cowell
Замена
Джонатан
️️️️
J. Corona
62'
Замена
Э. Альварес
️️️️
R. Feltscher
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
C. Cowell
Пас отдал
В. Казаишвили
Желтая карточка
Х. Араухо
56'
Желтая карточка
R. Feltscher
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стерес
Пас отдал
С. Ллетгет
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
25
Rolf Feltscher
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Shea Salinas
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
3-1-5
22
Бингхэм
5
Стерес
20
ДеПуй
22
Араухо
8
Ллетгет
7
Павон
3
2
15
11
4-5-1
17
26
Юнгвирт
24
22
4
Бисон
93
Жудсон
7
Эспиноса
7
10
Казаишвили
14
25
25
10
Альварес
10
Альварес
25
8
Ллетгет
27
27
8
Ллетгет
11
28
28
11
15
6
Джонатан
6
Джонатан
15
22
3
Мари
3
Мари
22
7
6
6
7
25
8
8
25
10
Казаишвили
9
9
10
Казаишвили
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
12
James Marcinkowski
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
12
James Marcinkowski
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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