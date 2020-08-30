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МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр: обзор матча 30 августа 2020
Нью-Йорк Сити
30.08.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
16'
К. Паркс
53'
A. Tinnerholm
75'
А. Ринг
45+2'
М. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кальво
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Д. Сэндс
88'
85'
Замена
M. Azira
️️️️
Б. Секулич
84'
Замена
Б. Бронико
️️️️
А. Медран
Желтая карточка
А. Калленс
83'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Х. Медина
79'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Р. Матаррита
79'
ГОЛ! 3:1!
А. Ринг
Пас отдал
A. Tinnerholm
75'
71'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Ф. Герберс
66'
Замена
E. Collier
️️️️
Р. Берич
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Хебер
66'
ГОЛ! 2:1!
A. Tinnerholm
Пас отдал
М. Моралес
53'
Замена
М. Моралес
️️️️
А. Митрица
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Пинеда
Пас отдал
Ф. Кальво
42'
Желтая карточка
П. Франковски
Желтая карточка
Д. Сэндс
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Паркс
Пас отдал
А. Митрица
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
24
Connor Sparrow
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
3-2-4-1
1
Джонсон
6
Сэндс
3
22
Матаррита
18
Калленс
25
Шано
28
Медина
55
Паркс
4
Ринг
28
Митрица
97
Хебер
2-1-4-1-3
29
Наварро
5
Кальво
2
Секулич
10
Медран
21
Герберс
30
Хименес
22
Пинеда
19
Франковски
31
Алиседа
9
Берич
24
6
Сэндс
5
Асеведо
5
Асеведо
6
Сэндс
22
Матаррита
4
Тораринссон
4
Тораринссон
22
Матаррита
28
Митрица
10
Моралес
10
Моралес
28
Митрица
28
Медина
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
28
Медина
97
Хебер
11
Кастелланос
11
Кастелланос
97
Хебер
10
Медран
13
Бронико
13
Бронико
10
Медран
21
Герберс
3
3
21
Герберс
2
Секулич
16
16
2
Секулич
9
Берич
28
28
9
Берич
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
15
Tony Rocha
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
44
Габриэль Слонина
ВР
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
15
Tony Rocha
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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