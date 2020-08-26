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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Омония
Легия - Омония: обзор матча 26 августа 2020
Легия
26.08.2020, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Омония
92'
Ж. Гомес (П)
107'
Т. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Омония
Желтая карточка
А. Енджейчик
120'
+2
112'
Замена
Кико
️️️️
Т. Сантос
Замена
️️️️
М. Ветеска
108'
107'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сантос
Пас отдал
Э. Асанте
105'
Желтая карточка
Ж. Гомес
103'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
В. Гомеш
92'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Гомес
Замена
Б. Капустка
️️️️
М. Росолек
79'
76'
Замена
Э. Асанте
️️️️
М. Ционис
Замена
Х. Канте
️️️️
Т. Пекхарт
61'
Замена
М. Ветеска
️️️️
В. Гвилия
60'
33'
Желтая карточка
В. Гомеш
31'
Желтая карточка
Т. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
82
Лукиньяс
АП
5
Igor Lewczuk
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Легия
37
Иван Обрадович
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
16
Luis Rocha
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Кико
ЦЗ
8
Харалампос Харалампус
АП
35
Харис Мавриас
ПП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
3-3-1-3
1
Боруц
37
Младенович
55
Енджейчик
33
Карбовник
99
Слиш
8
Антолич
81
Гвилия
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
7
Росолек
5
4-2-4
1
Фабиано
26
Ланг
31
Кусулос
6
Люфтнер
26
Лецяск
8
Гомеш
16
Гомес
57
Дуриш
48
Сантос
10
Ционис
11
Ботик
17
Пекхарт
24
Канте
24
Канте
17
Пекхарт
7
Росолек
67
Капустка
67
Капустка
7
Росолек
81
Гвилия
24
Ветеска
24
Ветеска
81
Гвилия
48
Сантос
5
Кико
5
Кико
48
Сантос
10
Ционис
88
Асанте
88
Асанте
10
Ционис
8
Гомеш
35
Мавриас
35
Мавриас
8
Гомеш
Остались в запасе
Легия
Омония
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Luis Rocha
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Остались в запасе
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Luis Rocha
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Костас Каифас
Статистика матча Легия - Омония
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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