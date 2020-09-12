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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ульм 1846 - Эрцгебирге
Ульм 1846 - Эрцгебирге: обзор матча 12 сентября 2020
Ульм 1846
12.09.2020, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Эрцгебирге
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ульм 1846 - Эрцгебирге
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ульм 1846
2 : 3
16.05.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 37 тур
Оснабрюк
1 : 1
09.05.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ульм 1846
0 : 2
02.05.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 1
18.04.2026
Хавелсе
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Стадион:
Эрцгебиргштадион
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Ульм 1846
Эрцгебирге
Игрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
24 мая
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2021.09.11 14:38
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Игрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
24 мая
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2024.08.16 23:44
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