Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 27 февраля 2021
Престон
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
23'
Б. Поттс
67'
Ч. Эванс
80'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
Замена
Д. Джонсон
️️️️
С. Синклейр
90'
+2
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Брауне
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
С. Синклейр
Пас отдал
Т. Баркуйзен
80'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
77'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Э. Гордон
77'
76'
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Р. Кио
76'
Замена
Я. Саного
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Э. Гордон
75'
75'
Желтая карточка
Пипа
70'
Замена
С. Хай
️️️️
И. Мбенза
ГОЛ! 2:0!
Ч. Эванс
Пас отдал
Б. Поттс
67'
57'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
35'
Желтая карточка
Р. Эдмондс-Грин
ГОЛ! 1:0!
Б. Поттс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-3-1-2
1
Иверсен
8
Каннингэм
14
Стори
16
Хьюз
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
8
Брауне
44
Поттс
17
Гордон
7
Синклейр
17
Эванс
4-4-2
1
Шофилд
2
Пипа
36
Кио
23
Сарр
4
Эдмондс-Грин
27
О'Брайен
14
Холмс
7
Мбенза
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
50
17
Гордон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
17
Гордон
8
Брауне
8
Моламби
8
Моламби
8
Брауне
7
Синклейр
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Синклейр
7
Мбенза
7
Хай
7
Хай
7
Мбенза
36
Кио
19
Стирмен
19
Стирмен
36
Кио
22
Кэмпбелл
9
Саного
9
Саного
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Аарон Роу
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Аарон Роу
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Хаддерсфилд Таун
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+