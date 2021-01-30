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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Шеффилд Уэнсдэй - Престон: обзор матча 30 января 2021
Шеффилд Уэнсдэй
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Престон
45'
Л. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Желтая карточка
О. Урогиде
86'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
83'
Замена
М. Луонго
️️️️
А. Рич
80'
78'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Э. Риис
78'
Замена
Б. Бодин
️️️️
Д. Моламби
78'
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Э. Хьюз
Замена
Д. Виндасс
️️️️
Э. Качунга
71'
67'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Б. Поттс
67'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Р. Ледсон
54'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 1:0!
Л. Палмер
Пас отдал
Э. Качунга
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Престон
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
3-2-4-1
27
Вествуд
13
Патерсон
12
Лис
3
Урогиде
24
Пенни
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
6
Пелюпесси
2
Палмер
10
Качунга
3-5-2
1
Иверсен
6
Дэвис
20
16
Хьюз
8
Уайтмэн
8
Моламби
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
7
Синклейр
17
Риис
10
Качунга
10
Виндасс
10
Виндасс
10
Качунга
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
3
Рич
21
Луонго
21
Луонго
3
Рич
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Каннингэм
16
Хьюз
17
Риис
2
Рафферти
2
Рафферти
17
Риис
4
Ледсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Ледсон
44
Поттс
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
44
Поттс
8
Моламби
31
Бодин
31
Бодин
8
Моламби
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
17
Чед Эванс
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
14
Джордан Стори
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
17
Чед Эванс
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
14
Джордан Стори
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
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