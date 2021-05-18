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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 18 мая 2021
Брайтон
18.05.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
50'
Л. Троссард
72'
А. Уэбстер
76'
Д. Берн
2'
И. Гюндоган
48'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
Желтая карточка
А. Уэбстер
90'
+3
82'
Желтая карточка
Фернандиньо
79'
Желтая карточка
Родри
77'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Силва
ГОЛ! 3:2!
Д. Берн
76'
73'
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ! 2:2!
А. Уэбстер
Пас отдал
П. Гросс
72'
Замена
А. Зекири
️️️️
С. Альсате
65'
56'
Замена
Фернандиньо
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
50'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Джаханбакш
49'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Уэлбек
29'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
27'
15'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ф. Торрес
10'
Красная карточка
Ж. Канселу
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Марез
Желтая карточка
Р. Санчес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-5-1-1
97
Санчес
4
Уайт
4
Уэбстер
33
Берн
7
Альсате
28
Биссума
7
Модер
10
Мак Аллистер
13
Гросс
11
Джаханбакш
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
14
Торрес
11
Джаханбакш
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Джаханбакш
18
Уэлбек
19
Троссард
19
Троссард
18
Уэлбек
7
Альсате
9
Зекири
9
Зекири
7
Альсате
14
Торрес
24
Гарсия
24
Гарсия
14
Торрес
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
9
Жезус
20
Силва
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
25
Мойзес Кайседо
ОП
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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